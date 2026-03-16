ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಸೀರೆ ಉಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯವರ ಈ ಫರ್ಶಿ ಪಟಿಯಾಲಾ ಸೂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಗಲಾಬಂದ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾರಂತೆ ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಎ-ಲೈನ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಟಿ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯವರ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಗೋಟಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ದುಪಟ್ಟಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಬಾಂಧನಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇದನ್ನು ಹೆವಿ ಜುಮುಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಸೂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಬೆವರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ದೀಪಿಕಾರ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಫಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನೇಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ವರೆಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯವರ ಈ ಚಂದೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದೆ.
