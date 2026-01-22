Kannada

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿ

ಬೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

1 ಗ್ರಾಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್

₹1500 ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, 5-10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.

ಲೀಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿಗಳ ಬದಲು ಲೀಫ್ ನಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ₹2000 ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

1-5 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಲಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಂದ ₹500-1000 ದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಬಾಲಿ

ಮಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಬಾಲಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

ಸರಳವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಲಿ

ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ, ನೀವು ಸರಳವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೋಟಿಫ್ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್

₹2-3 ಸಾವಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸರಳ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.  

