ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ! ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಲಾಕೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಾಕೆಟ್ ಬದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಎರಡೂ ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಾಕೆಟ್ಗಳು 7-10 ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
ರಜಪೂತ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ರೂಬಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆತ್ತನೆ-ಫಿಲಿಗ್ರಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುಂದನ್-ಕಲ್ಲಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಲಾಕೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮದುವೆ-ಮುಂತಾದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೇತಾಡುವ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಲಾಕೆಟ್ ಕತ್ತಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ತೊಲದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಲಿಯ ಕೆಲಸವಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಥುಶಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ-ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
