ಈ ಹಗುರವಾದ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಳ ಲಿಂಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗು ಇದನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೋಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಿರುಚಿದ ಮಾದರಿಯು ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾದ ಸಿಂಗಲ್-ಲೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಚೈನ್ ಹಗುರ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ, ದುಂಡಗಿನ ಬಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
