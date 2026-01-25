Kannada

ಸೊಸೆಗೆ ಮಾವನ ಗಿಫ್ಟ್

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾವ ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ.

Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@theblingbag
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram@karatcart
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿ, ಕೆಳಗೆ ಕೆತ್ತಿದ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್‌ಗಳಿವೆ.
Image credits: Instagram@aura_adorns
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Instagram@theblingbag
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ದುಂಡಗಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಕಿರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.

Image credits: Instagram@parampariya
ಲಗ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ

ಉದ್ದನೆಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿಯ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಜುಮ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಡ್ರಾಪ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image credits: Instagram@rua.creations
ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್

ರಾಯಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜುಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram@ladyzeal_

