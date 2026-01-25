ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾವ ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ.
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ದುಂಡಗಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಕಿರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
