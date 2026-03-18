ಈ ಸೀರೆಯು ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು- ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಗೋ ಶಿಬೋರಿ/ಟೈ-ಡೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ/ಹಗುರವಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ಸೀರೆಯು ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ (ಲಂಬವಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳು) ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಕರ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಈ ಸೀರೆಯು ಡಾರ್ಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಲಿನಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ನ ಈ ಸೀರೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
