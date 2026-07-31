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ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು: ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ತಣಿಯೊಲ್ಲ

fashion Jul 31 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
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ಗೋಲ್ಡ್ ಕಡಾ ಬಳೆಗಳು

ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.

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ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

ಪಾರ್ಟಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಳೆಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಧರಿಸಬಹುದು.  

Image credits: tarathi jewels
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ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳೆಗಳು

ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: tarathi jewels
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ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು...

ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರದೆ, ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: tarathi jewels
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ಕಾಸಿನ ಬಳೆಗಳು.

ಇವು ಕಾಸುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಬಳೆಗಳು. ಬಳೆಯ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಸಿನ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್‌ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: tarathi jewels

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