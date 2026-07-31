ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪಾರ್ಟಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಳೆಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರದೆ, ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಇವು ಕಾಸುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಬಳೆಗಳು. ಬಳೆಯ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
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