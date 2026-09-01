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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
fashion Sep 01 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:myntra
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ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಗಳು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಡಬಹುದು.

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ಆಫ್-ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡಬಹುದು. ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೀರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ನಯನತಾರಾ ಅವರಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಉಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@nayanthara
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ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಉಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ ಸೀರೆ

ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಉಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
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ರಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ

ರಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯು ಪೂಜೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಆಭರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram / ddneelakandan

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