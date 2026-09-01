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ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್: 10 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೂಪರ್ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಈಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗಿನ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Sep 01 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Kalyani Jewellers
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ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್. ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Kalyani Jewellers
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ಕಂಠಿ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಕಂಠಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Kalyani Jewellers
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ಟ್ರೆಂಡಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Kalyani Jewellers
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ಕ್ಲಾಸಿ ಡಿಸೈನ್

ಇದು మంచి ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಡಿಸೈನ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Kalyani Jewellers

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