ಇದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್. ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಂಠಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು మంచి ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಡಿಸೈನ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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