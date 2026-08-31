ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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