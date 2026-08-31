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ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ.
fashion Aug 31 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್

ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

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ಫ್ಲವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಫ್ಲವರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

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ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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