ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಶೈಲಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾಸಿನ ಸರ ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 15 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚೈನ್ ಶೈಲಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಲಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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