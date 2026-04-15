ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕುರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ.
ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಲಾಝೋ ಧರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡೇಟ್ಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೆಪ್ಲಮ್ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ದಾರಿ. ಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ.
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಲೂಸ್ ವೈಟ್ ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೂಲ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಪಟಿಯಾಲ ಸಲ್ವಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೋ-ಆರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೋ-ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾದಾ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅದರ ಜೊತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್, ಕಾಟನ್ ಶ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕೇಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
