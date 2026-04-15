Red Saree: ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಷನ್: ಈ 6 ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಕೆಲವು ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Apr 15 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಗಾಜಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಘರ್‌ಚೋಲಾ ಸೀರೆ

ಗಾಜಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಘರ್‌ಚೋಲಾ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಸ್‌ನ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಲಸವಿದೆ.

ರೆಡ್ ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಈ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸೀರೆ

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಈ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೀರೆ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸೀರೆ

ರಿಚ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್‌ನ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

