Red Saree: ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಷನ್: ಈ 6 ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಗಾಜಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಘರ್ಚೋಲಾ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಲಸವಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಈ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಈ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೀರೆ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ.
ರಿಚ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
