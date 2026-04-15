ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಇದು ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ, 20 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
