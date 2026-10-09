Kannada

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Oct 09 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:GEMINI AI
Kannada

ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಟಾಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಸಖತ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಮಗ್ಗಂ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮಗ್ಗಂ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ಸಖತ್ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಜೊತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

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ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.

Image credits: pinterest
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ಪಾಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪಾಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: instagram
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ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೆಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂದವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

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