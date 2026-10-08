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Gold Earrings: 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಜುಮ್ಕಾಗಳು

fashion Oct 08 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Akriti Jewels
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಜುಮ್ಕಾ

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪವಿರುವ ಸುಂದರ ಜುಮ್ಕಾ ಇದು. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Akriti Jewels
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ಟೆಂಪಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಬಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: Akriti Jewels
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ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮ್ಕಾ

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಆಂಟಿಕ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳ ಮೇಲೆ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಹಸಿರು ಮಣಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.

Image credits: Akriti Jewels
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ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಹರಳಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇವು. ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣೆದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Akriti Jewels
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ಮೋಟಿಫ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಈ ಆಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಹರಳುಗಳು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Akriti Jewels
Kannada

ಡ್ರಾಪ್ ಶೇಪ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಇದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪವಿದ್ದು, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

Image credits: Akriti Jewels

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