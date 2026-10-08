ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪವಿರುವ ಸುಂದರ ಜುಮ್ಕಾ ಇದು. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಬಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ಆಂಟಿಕ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳ ಮೇಲೆ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಹಸಿರು ಮಣಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಹರಳಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇವು. ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣೆದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಹರಳುಗಳು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪವಿದ್ದು, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.
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