ದೊಡ್ಡ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂತಹ 4 ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಇರುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಘುಂಗ್ರೂ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
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