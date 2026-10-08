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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್.. ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

fashion Oct 08 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
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ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್

ದೊಡ್ಡ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂತಹ 4 ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
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3 ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್

ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
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ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್

ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಇರುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಮುತ್ತಿನ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್

ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್

ಘುಂಗ್ರೂ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

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