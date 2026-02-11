Kannada

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್? ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಸಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
ಯಾವ ದೇಶದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್?

ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಿಸೈನ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ ಭಾರತ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4000-5000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Image credits: Getty
ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚಿನ್ನದ್ದೇಕೆ ಇಲ್ಲ?

ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆಯಿತು. 

Image credits: Getty
ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ?

ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 

Image credits: Getty
2026ರಲ್ಲೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್‌ಗಳದ್ದೇ ಫ್ಯಾಷನ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ: ಇತಿಹಾಸವೂ ಹೌದು, ಫ್ಯಾಷನ್ನೂ ಹೌದು

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty

