ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್? ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಸಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಿಸೈನ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4000-5000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಳಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು!
Nose Cuff: ವಧುವಿಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಬ್ರೈಡಲ್ ನೋಸ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು!
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ; ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಹೀರೋಯಿನ್ ತರ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿ ನೋಡಿ