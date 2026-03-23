ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್: ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
fashion Mar 23 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram- diaidesigns
ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಡಿಸೈನ್

ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
ಮಲ್ಟಿ-ಹಾರ್ಟ್ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಎರಡರ ಅನುಭವ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಲ್ಟಿ-ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಪ್ಪು ಸರದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾರದಂತೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram- vamayukt
ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- suvarnanagarijewels
V-ಶೇಪ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಮಿನಿಮಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳಿರುವ V-ಶೇಪ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- shreeradhesilverr
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್

ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram- satvagold
ಹಾರ್ಟ್‌ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್‌ಶೇಪ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram- satvagold
ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್‌ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೌಕಾಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- borajewellers

