ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಆನೆ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜುಮುಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಸಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ 300 ರೂ. ಒಳಗೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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