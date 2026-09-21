ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳೇ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಬಳೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಹೂವು, ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆನೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಬಳೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಳೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
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