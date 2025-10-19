Kannada

ದೀಪಾವಳಿ ಸೀರೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣರಂತೆ 8 ಬಗೆಯ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

fashion Oct 19 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Asianet News
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ದೀಪಾವಳಿ ಸೀರೆಗೆ ನೀವು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Instagram
ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಬನ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಬನ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ. 

Image credits: Instagram
ಲಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಂತೆ ಲಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೀರಮ್‌ನಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: instagram
ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ದೀಪಾವಳಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: social media
ಕ್ರೌನ್ ಮಿನಿ ಬ್ರೇಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಕ್ರೌನ್ ಮಿನಿ ಬ್ರೇಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಹೈ ಗಜ್ರಾ ಬನ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ ಹೈ ಬನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಜ್ರಾ ಶೈಲಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: social media
ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ನೀವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: instagram
ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.

Image credits: Facebook

