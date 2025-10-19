ದೀಪಾವಳಿ ಸೀರೆಗೆ ನೀವು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಬನ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಂತೆ ಲಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೀರಮ್ನಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಕ್ರೌನ್ ಮಿನಿ ಬ್ರೇಡ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ ಹೈ ಬನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಜ್ರಾ ಶೈಲಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೈಟ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
