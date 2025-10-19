ನೀವು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲೋ-ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಡ್ಯೂಯಿ ಮೇಕಪ್ನ ಆರಂಭವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಖವನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಟೋನರ್ನಿಂದ ಪೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.
ಜೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಫೇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪ್ಲಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮವು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋ ಬೇಸ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. BB/CC ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಗ್ಲೋ ಬೇಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯೂಯಿ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಲ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಸೀರಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಂಟ್ ಬಳಸಿ.
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಬೋ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮೇಕಪ್ ನಂತರ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಓವರ್-ಮ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಟಿ-ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ. ಪೂರ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಡ್ಯೂಯಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ.
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಂತರ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಇಡೀ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ ಗ್ಲೋ ನೀಡುತ್ತದೆ.
