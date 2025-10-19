Kannada

Diwali Makeup Guide 4 Steps to a Dewy Radiant Look

Author: Ravi Janekal Image Credits:Asianet News
ದೀಪಾವಳಿ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ನೀವು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲೋ-ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಡ್ಯೂಯಿ ಮೇಕಪ್‌ನ ಆರಂಭವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್‌ನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಖವನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಟೋನರ್‌ನಿಂದ ಪೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: Getty
ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ

ಜೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಫೇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪ್ಲಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮವು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pexels
ಗ್ಲೋ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋ ಬೇಸ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮುಖಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಯಿ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಿ

ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. BB/CC ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಗ್ಲೋ ಬೇಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯೂಯಿ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಕಪ್

ಹೆವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಲ್‌ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಸೀರಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಂಟ್ ಬಳಸಿ. 

Image credits: instagram
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು

ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಬೋ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇನಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಮೇಕಪ್ ನಂತರ ಪೌಡರ್‌ನಿಂದ ಓವರ್-ಮ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೂಸೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಟಿ-ಝೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ. ಪೂರ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಡ್ಯೂಯಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ.

Image credits: social media
ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ ಗ್ಲೋ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಂತರ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಇಡೀ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ ಗ್ಲೋ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media

