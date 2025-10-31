ಸಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಜೀವರಂ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿಯಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ನೇಯ್ಗೆಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವೆಲ್ವೆಟ್ನ 2 ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರೇಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರೇಪ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವುಲನ್ ಸೀರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಪಶ್ಮಿನಾ ವುಲನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೈ ನೆಕ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ವುಲನ್ ಬ್ಲೌಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಟಂಟ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಜಾಮ್ದಾನಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಇವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
