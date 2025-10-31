Kannada

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ 6 ಬಗೆಯ ದಪ್ಪ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ

fashion Oct 31 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು

ಸಿಲ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಜೀವರಂ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿಯಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ನೇಯ್ಗೆಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Image credits: pinterest
ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

Image credits: Pinterest
ವೆಲ್ವೆಟ್ 2 ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವೆಲ್ವೆಟ್‌ನ 2 ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. 

Image credits: instagram
ಕ್ರೇಪ್ ಮೋಟಿಫ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೀರೆ

ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರೇಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರೇಪ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಪಶ್ಮಿನಾ ವುಲನ್ ಸೀರೆ

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವುಲನ್ ಸೀರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಪಶ್ಮಿನಾ ವುಲನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೈ ನೆಕ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ವುಲನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಟಂಟ್ ಸೀರೆ

ಟಂಟ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಜಾಮ್ದಾನಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಇವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. 

Image credits: instagram

