ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಚೈನ್ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ತಡವೇಕೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಬಿಳಿ ಸ್ಟೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಸರವು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 3-4 ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಕೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಲಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಸರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
