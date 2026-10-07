Kannada

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

fashion Oct 07 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:pinterest
Kannada

ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್

5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆನೆ ಆಕಾರದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್

ಹಗುರವಾದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಲೇಡಿಬಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್

ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲೇಡಿಬಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್

ಹಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ 5 ವಸ್ತುಗಳು

Blouse Neck Designs: ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

Temple Jhumkas ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಕಳೆ ತರುವ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

Gold Mangalsutra: ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳು!