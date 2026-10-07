ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆನೆ ಆಕಾರದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಹಗುರವಾದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲೇಡಿಬಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸ್ಟಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
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