ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂತಹ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್ಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ Gold ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
Zircon Nose Rings: ಯುವತಿಯರ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ! ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈ 6 ಜಿರ್ಕಾನ್ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಎಣ್ಣೆ!
ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು..!