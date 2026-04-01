ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಗಣೇಶನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಸರಳ ಚೈನ್ ಇರುವುದು ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಹರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
