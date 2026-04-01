Kannada

ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

fashion Apr 01 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
Kannada

ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಜೊತೆ ಇರುವ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಗಣೇಶ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ನೀವು ಗಣೇಶನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಸರಳ ಚೈನ್ ಇರುವುದು ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image credits: instagram
Kannada

ಡಬಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ರೌಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ರೌಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಹರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

