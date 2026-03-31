Kannada

ಕಿವಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಸಾಜ್ ಟಚ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

fashion Mar 31 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:naari sarees @pinterest
Kannada

3 ಗ್ರಾಂ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಟಾಪ್ಸ್

3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gopaljewellers6464@instagram
Kannada

ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಯಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಣಿಗಳು ರಾಜಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: gopaljewellers6464@instagram
Kannada

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಜಾಲಾ

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿರುವ ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gopaljewellers6464@instagram
Kannada

ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಈ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಟಾಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಬಿ ಹರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಲರಿಯ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gopaljewellers6464@instagram
Kannada

ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಜುಮ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಜುಮ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸ್ ಎರಡರ ಲುಕ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳಿನ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image credits: gopaljewellers6464@instagram
Kannada

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

3 ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಂಪು ಎಲೆಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಇದೆ.

Image credits: gopaljewellers6464@instagram
Kannada

ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡಿಗಳು ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 

Image credits: gopaljewellers6464@instagram

ಬರ್ತ್‌ಡೇಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೆಹಂದಿಯಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಈ 6 ಸಿಂಪಲ್ ಸೂಯಿ ದಾರ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್‌!

ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಫೀಲ್ ಬೇಕಾ? ಈ 7 ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ