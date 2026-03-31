3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಣಿಗಳು ರಾಜಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿರುವ ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಬಿ ಹರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಲರಿಯ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜುಮ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸ್ ಎರಡರ ಲುಕ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳಿನ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
3 ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಂಪು ಎಲೆಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಇದೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡಿಗಳು ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
