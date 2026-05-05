ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್​ರ 10 ಸೀರೆ ಲುಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ!

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ದ 10 ಬಗೆಯ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಬಹುದು.
fashion May 05 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:pinterest
ಪೋಲ್ಕಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿ ಮಿಂಟ್ ಕಲರ್ ಆರ್ಗೆಂಜಾ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕೆಂಪು ಪೋಲ್ಕಾ ಡಾಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಮೆರೂನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸೀರೆ

ಮೆರೂನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ಲುಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಲೀಫ್ & ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀರೆ

ಹರಿಯಾಲಿ ತೀಜ್ ಅಥವಾ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
Image credits: Instagram
ಆಫ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ಸೀರೆ

ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಗ್ರೇ ನೆಟ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಟಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಚ್ಚೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
Image credits: Instagram
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀರೆ

ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಯ ಅಂದವೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ತ್ರಿಶಾ ಅವರಂತೆ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Credits: instagram
ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಸೀರೆ

ಶಿಫಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಸೀರೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೀರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: Instagram
ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ

ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಸಖತ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
Image credits: Instagram
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಗಜರಾ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: Instagram
ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್

ಫ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ  ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ನ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.

Image credits: pinterest

