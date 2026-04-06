ಯಾವುದೇ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ 6 ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುವ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು.
fashion Apr 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಾ

ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಜುಮ್ಕಿ ಬದಲು, ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿರುವ ಜುಮ್ಕಿ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಪೋಲ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಾ

ಪೋಲ್ಕಿಯ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳು ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಯರ್‌ಚೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮೀನಾಕಾರಿ ಮಲ್ಟಿನಗ್ ಜುಮ್ಕಾ

ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮೀನಾಕಾರಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ ಜೊತೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿನಗ್ ಜುಮ್ಕಾ

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿನಗ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಘುಂಗ್ರೂ ಜುಮ್ಕಾ

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಘುಂಗ್ರೂ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಹಾರದ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಕುಂದನ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಾ

ಕುಂದನ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್‌ನ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram

