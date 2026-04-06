ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಜುಮ್ಕಿ ಬದಲು, ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿರುವ ಜುಮ್ಕಿ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋಲ್ಕಿಯ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಯರ್ಚೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮೀನಾಕಾರಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿನಗ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಘುಂಗ್ರೂ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಹಾರದ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕುಂದನ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್ನ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
