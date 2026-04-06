ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ 6 ಬಗೆಯ ಫ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ. ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡುವ 6 ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ-ಬ್ಲೌಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಪೆಪ್ಲಮ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ-ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಹಸಿರು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ನೀಡಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸೆ*ಕ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಲೌಸ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಬಿಳಿ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೆಪ್ಲಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬನಾರಸಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ಗಳಿರುವ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದೆ.
