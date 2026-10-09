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ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Oct 09 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:silver plaza
Kannada

ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್

ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

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ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್

ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Image credits: instagram
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ಕಾಸಿನ ಚೋಕರ್

ಕಾಸಿನ ಚೋಕರ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

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ಕುಂದನ್ ಚೋಕರ್

ಕುಂದನ್ ಚೋಕರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಚ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಮಿನಿಮಲ್ ಚೋಕರ್

ಮಿನಿಮಲ್ ಚೋಕರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಚೋಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು, ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಚೋಕರ್

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಚೋಕರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಪೋಲ್ಕಿ ಚೋಕರ್

ಪೋಲ್ಕಿ ಚೋಕರ್ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: MEESHO

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