ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಕಾಸಿನ ಚೋಕರ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಕುಂದನ್ ಚೋಕರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಚ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿಮಲ್ ಚೋಕರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಚೋಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು, ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಚೋಕರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪೋಲ್ಕಿ ಚೋಕರ್ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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