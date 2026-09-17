Kannada

ಮುತ್ತು-ಮಣಿಗಳ ನೆಕ್ಲೇಸ್

fashion Sep 17 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಬರೀ ಬೀಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ

ಮೂರು ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹರಳುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಪಿಂಕ್ ಬೀಡ್‌

ಪಿಂಕ್ ಬೀಡ್‌ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲವರ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಕ್ಯೂಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಬೀಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮೂರು ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಬೀಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದ್ದು, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಮಣಿಗಳ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಕ್ಯೂಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳನ್ನು ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೀಡ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Jathiratnalu Jewels

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