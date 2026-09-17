ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬರೀ ಬೀಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹರಳುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಪಿಂಕ್ ಬೀಡ್ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲವರ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳ ಬೀಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದ್ದು, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳನ್ನು ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೀಡ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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