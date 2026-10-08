ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಈ ಬಳೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇವು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಳೆಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಕಡಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
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