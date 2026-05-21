ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion May 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:shyle.in
ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಡ್

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುದುರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಜಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾ

ನೀವು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಈ ಜಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಸಿಲ್ವರ್ ಸನ್‌ಫ್ಲವರ್ ಹೂಪ್

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸನ್‌ಫ್ಲವರ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು 7-8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್

ಮುತ್ತಿನ ಜುಮ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಿಲ್ವರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಯರ್‌ಕಫ್

ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಈ ಇಯರ್‌ಕಫ್ ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಯರ್‌ಕಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Image credits: pinterest

