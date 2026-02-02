ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕೂದಲು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಮಾಚಿ. ನೀವು ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಲೂಸ್ ಬ್ರೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ.
ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಮಾಡಲು ನೀವು ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬಹುದು. ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇರ್ಬನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇಗೆ 6 ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್! ಧರಿಸಿ, ಹುಡುಗನೆದುರು ಮಿಂಚಿ
ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಆಕೃತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ; ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಸೀರೆಗೆ ಫಾಲ್ ಏಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ?, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ
ಗೆಳತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ: ಕೇವಲ 1 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ