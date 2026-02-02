Kannada

ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ 6 ಬಗೆಯ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳು

fashion Feb 01 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:instagram/shreyaghoshal
ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್

ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. 

Image credits: instagram/shreyaghoshal
ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕೂದಲು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. 

Image credits: gemini ai
ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್

ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಮಾಚಿ. ನೀವು ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram
ಲೂಸ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ

ಲೂಸ್ ಬ್ರೇಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ. 

Image credits: gemini
ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ

ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಮಾಡಲು ನೀವು ಕರ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬಹುದು. ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

Image credits: instagram
ಲೋವರ್ ಬನ್ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ

ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೇರ್‌ಬನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram

