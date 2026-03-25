Kannada

ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ನವಿಲು ಬಳೆಗಳು: ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ!

fashion Mar 25 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat GPT and Other
ಮೈಕ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್

ಮೈಕ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಡಗ ಅಥವಾ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: _the._.eva_ Instagram
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬಳೆ

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: elegntjewells Instagram
ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ನವಿಲು ಕಡಗ

ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ನವಿಲು ಕಡಗದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಜವಾಡಿ ಕಡಗಗಳು ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: tattva_designs Instagram
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಕಡಗ

ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಬಳೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ನವಿಲು ಮೋಟಿಫ್ ಕಡಗ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: rosin_bangles Instagram
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಕಡಗ

ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಕಡಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest

