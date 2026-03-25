ಮೈಕ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಡಗ ಅಥವಾ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ನವಿಲು ಕಡಗದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಜವಾಡಿ ಕಡಗಗಳು ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಬಳೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ನವಿಲು ಮೋಟಿಫ್ ಕಡಗ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಕಡಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್: ಧರಿಸಿ ಈ 6 ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ
ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಕ್ಯೂಟ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸಮ್ಮರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸಿ
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ