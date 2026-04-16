ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಳೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಳೆಗಳು ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾದಾ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಕೈಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಗುಲಾಬಿ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಳೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಕ್ಕುಲಿ (ಚುಕ್ಕಿ) ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಶೈಲಿಯ ಬದಲು ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಶೈಲಿಯ ಬಳೆಗಳನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯ ಗುಲಾಬಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
