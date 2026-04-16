Kannada

ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯೋ ಗುಲಾಬಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Apr 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and others
ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಳೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಳೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.

Image credits: bangle_world45 Instagram
ಡೈಮಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಬಳೆ

ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಳೆಗಳು ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾದಾ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: bangle_world45 Instagram
ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆ

ಈ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: bangle_world45 Instagram
ಗುಲಾಬಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಕೈಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: joolsartofficial Instagram
ಗುಲಾಬಿ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಳೆ

ಈ ಗುಲಾಬಿ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಳೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಕ್ಕುಲಿ (ಚುಕ್ಕಿ) ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಶೈಲಿಯ ಬದಲು ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಶೈಲಿಯ ಬಳೆಗಳನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: bangle_world45 Instagram
ಗುಲಾಬಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆ

ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯ ಗುಲಾಬಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: kacercuri.bd Instagram

