ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಗುರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವೆ.
ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಾದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿ-ಆಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರವು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಗುರವು ಸಂಬಂಧದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಚ್, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 7 ಗ್ಲಾಸಿ ಹೀಲ್ಸ್
Kids Mehendi: ಮದುವೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ ಈ 9 ಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಕುರ್ತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು 6 ಟಿಪ್ಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Red Saree: ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಷನ್: ಈ 6 ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ