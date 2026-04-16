Kannada

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದ 7 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು, ಪತ್ನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್‌ ಉಂಗುರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.

fashion Apr 16 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
Kannada

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಲುಕ್

1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇದನ್ನು ಆಫೀಸ್, ಔಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಉಂಗುರ

ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
Image credits: caratlane.com
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಾದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ವಿ-ಶೇಪ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ರಿಂಗ್

ವಿ-ಆಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರವು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಡ್ಯುಯಲ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್‌ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಂಗ್

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಗುರವು ಸಂಬಂಧದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: pinterest

ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಚ್, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 7 ಗ್ಲಾಸಿ ಹೀಲ್ಸ್

Kids Mehendi: ಮದುವೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ ಈ 9 ಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಕುರ್ತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು 6 ಟಿಪ್ಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ

Red Saree: ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಷನ್: ಈ 6 ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ