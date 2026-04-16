Kannada

ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

fashion Apr 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
Kannada

ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಕಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕುಂದನ್ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಫೈನ್ ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಸ್ಟೈಲ್

ಚಿನ್ನದ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: abdesignjewellery.com
Kannada

ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪ್ರೇರಿತ ಲುಕ್

ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೆವಿ ಲುಕ್, ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: alltrend.in
Kannada

ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಕಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್

ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಶೈಲಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಕಿವಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಹ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್

ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳಿರುವ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ. ಇವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram @lumibellafashion

