ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಕುಂದನ್ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೈನ್ ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೆವಿ ಲುಕ್, ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಶೈಲಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಕಿವಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಹ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್ಗಳಿರುವ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಓಲೆಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ. ಇವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
