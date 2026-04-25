ಇವು ಬರೀ ಬಳೆಗಳಲ್ಲ, ಕೈಗಳ ಕಿರೀಟ: ಈ 7 ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Apr 25 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ಹೆವಿ ಕುಂದನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು

ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು

ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ರಿಚ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಹೆವಿ ಬಳೆಗಳು

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: instagram
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಗೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಬ್ರೈಡಲ್ ರೆಡ್ ಹೆವಿ ಬಳೆಗಳು

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮದುಮಗಳ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು

ಜರಿ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಬಳೆಗಳು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ, ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest

ಸೀರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಖಣ ಇರಲಿ

ವೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

₹1000ದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ 7 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೂವಿನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ!