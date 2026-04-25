DIY ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಐಡಿಯಾ

ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ರಾಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ. ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

fashion Apr 25 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Pinterest
ಬಟನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀವು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಚೌಕ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು.

Image credits: Pinterest
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. 4-4 ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಚೌಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಟಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಡಿ.

Image credits: Pinterest
ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ದುಂಡಗೆ ಸುತ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್‌ನ ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ.

Image credits: Pinterest
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕುವ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಾಗಿ, ದುಂಡಗಿನ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿ. ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸೆಣಬಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ. ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಲು ಒಂದು ಹುಕ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.

Image credits: Pinterest
ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

ಮರದ ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೋಟ ನೀಡಿ.

Image credits: Pinterest
ಲೇಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್

ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್‌ನ ಹಳೆಯ ಲೇಸ್ ಬಳಸಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಶ ಲೇಸ್ ಅಂಟಿಸಿ. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

Image credits: Pinterest

