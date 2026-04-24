ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್. ತೆಳುವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಹೂವಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪಿಂಕ್-ಗ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿದರೂ ಇದು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದ (ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್) ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ CZ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ನಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
₹1000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 925 ಸಿಲ್ವರ್ನ ಈ ಫುಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
