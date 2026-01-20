ಪಾರ್ಟಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಾಫ್ ಬ್ರೇಡ್, ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಬ್ರೇಡ್, ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಬಬಲ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯಬೇಕು.
ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಪೋನಿಟೇಲ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜಡೆಗಳು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಪಿನ್ಗಳಿಂದ ಹಾಫ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಬಲ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿರಿ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲುಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
