ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸೊಸೆಗೆ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಎಡಿ ಮೂಗುತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಶಾರ್ಪ್ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈ ಮೂಗುತಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೂಗುತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಟಕನ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವತಿಯರು ಚಿನ್ನದ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮೂಗುತಿ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಲೀಫ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುಬಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುಬಟ್ಟನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಉದ್ದವಾದ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ನೋಸ್ ಸ್ಟಡ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಲೀಫ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಸ್ಟಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾದಾ ಮೂಗುಬಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಜುಮ್ಕಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಜುಮ್ಕಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ಈ ಮೂಗುಬಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
