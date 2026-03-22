Kannada

0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಮೂಗುತಿ

fashion Mar 22 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Gemini AI
ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಎಡಿ ಮೂಗುತಿ

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸೊಸೆಗೆ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಎಡಿ ಮೂಗುತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 

Image credits: karizmajewels.in/
ಮರೂನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುತಿ

ಶಾರ್ಪ್ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈ ಮೂಗುತಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೂಗುತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಟಕನ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: pinterest
ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುತಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವತಿಯರು ಚಿನ್ನದ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮೂಗುತಿ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುಬಟ್ಟು

ಲೀಫ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುಬಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುಬಟ್ಟನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ನೋಸ್ ಸ್ಟಡ್

ಉದ್ದವಾದ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ನೋಸ್ ಸ್ಟಡ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಲೀಫ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಸ್ಟಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: amazon.in
ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮೂಗುಬಟ್ಟು

ಸಾದಾ ಮೂಗುಬಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಜುಮ್ಕಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಜುಮ್ಕಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ಈ ಮೂಗುಬಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

