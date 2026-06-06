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ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್: 30+ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಸುಂದರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Jun 06 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
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ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್: 8 ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಸುಂದರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
Image credits: pinterest
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ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸದೆ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
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ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪ್ ಚೈನ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪ್ ಚೈನ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಮೀನಾಕಾರಿ ಸ್ಟಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಮೀನಾಕಾರಿ ಸ್ಟಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕೇವಲ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 30+ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್/ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

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ಡ್ರಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

30+ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್

ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ, ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

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ಜಾಲರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡ್

ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಈ ಜಾಲರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Image credits: instagram

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