ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪ್ ಚೈನ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್/ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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