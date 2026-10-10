ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಸಿನ ಸರ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಈ ಕಾಸಿನ ಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೂಡ ಕಾಸಿನ ಸರವೇ. ಆದರೆ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಾಸುಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುವ ಬದಲು ಎಲೆಯ (Leaf) ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಎಳೆಯ ಕಾಸಿನ ಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಲಾಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ನವಿಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ರೂಬಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾಸಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸಿನ ಸರವಾದರೂ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ರೂಬಿ, ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಧರಿಸಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮುತ್ತು, ಹರಳುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸರ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
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