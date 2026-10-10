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ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಕಳೆ ತರುವ ಸುಂದರ ಕಾಸಿನ ಸರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

fashion Oct 10 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:South India Jewels
Kannada

ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸಿನ ಸರ

ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಸಿನ ಸರ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಈ ಕಾಸಿನ ಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: South India Jewels
Kannada

ಲೀಫ್ ಕಾಸಿನ ಸರ

ಇದು ಕೂಡ ಕಾಸಿನ ಸರವೇ. ಆದರೆ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಾಸುಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುವ ಬದಲು ಎಲೆಯ (Leaf) ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: South India Jewels
Kannada

ಕಾಯಿನ್ ಹಾರ

ಎರಡು ಎಳೆಯ ಕಾಸಿನ ಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಲಾಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Image credits: South India Jewels
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ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಕಾಸಿನ ಹಾರ

ನವಿಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ರೂಬಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾಸಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: South India Jewels
Kannada

ಕಾಸಿನ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸಿನ ಸರವಾದರೂ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: South India Jewels
Kannada

ರೂಬಿ, ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ರೂಬಿ, ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: South India Jewels
Kannada

ವಿಂಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಧರಿಸಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: South India Jewels
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್

ಯಾವುದೇ ಮುತ್ತು, ಹರಳುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸರ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

Image credits: South India Jewels

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