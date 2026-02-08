ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿ. ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್, ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರತಿ ಉಡುಗೆಗೂ ಸೂಕ್ತ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಜಾರ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ.
ಅಫ್ಘಾನಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಬಂಜಾರಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 150-200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ನೇತಾಡುವ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಸರಳವಾದ ಉಡುಗೆಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಇಯರ್ಕಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಕಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇವು ಧರಿಸಲು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
