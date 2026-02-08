Kannada

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಟಚ್

ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

fashion Feb 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:instagram
Kannada

ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿ. ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್, ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರತಿ ಉಡುಗೆಗೂ ಸೂಕ್ತ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಬಂಜಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಾ ಇಯರಿಂಗ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಜಾರ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಅಫ್ಘಾನಿ ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಿ

ಅಫ್ಘಾನಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಬಂಜಾರಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 150-200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram
Kannada

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನೇತಾಡುವ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಸರಳವಾದ ಉಡುಗೆಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್‌ವರೆಗೆ ಹಲವು ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಇಯರ್‌ಕಫ್ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಇಯರ್‌ಕಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಸ್ಪೈರಲ್ ಲಾಂಗ್ ಬಂಜಾರ ಜುಮ್ಕಾ

ಉದ್ದನೆಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್‌ಕಟ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬಂಜಾರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇವು ಧರಿಸಲು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

Image credits: instagram

ಬರೀಗೈಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ 7 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ

1700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾರ! ವಿಶ್ವದ 8 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಹೆಂಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸುಂದರ: ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್

ಕುಳ್ಳಗಿರೋ ಹುಡ್ಗೀರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್