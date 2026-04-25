ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿ ಟಚ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ 6 ಐ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀನಾ ಸ್ಮೋಕಿ ನ್ಯೂಡ್ ಐ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಶಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಿ.
ನಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಜೊತೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆಳ ನೀಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಬೋ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಹಚ್ಚಿ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನರ್ನಿಂದ ವಿಂಗ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕರೀನಾ ವಾಟರ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಮಡ್ಜ್ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕರೀನಾ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್-ಟೆರಾಕೋಟಾ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇವು ಬರೀ ಬಳೆಗಳಲ್ಲ, ಕೈಗಳ ಕಿರೀಟ: ಈ 7 ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ
ಸೀರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಖಣ ಇರಲಿ
ವೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್
₹1000ದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ 7 ಡಿಸೈನ್ಗಳು!