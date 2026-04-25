ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್: ಕರೀನಾರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ 6 ಸ್ಮೋಕಿ ಐ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್‌ಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಸ್ಮೋಕಿ ಐ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್‌ಗಳು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
fashion Apr 25 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:ibridestodayin@nstagram
ಸುಲಭವಾದ ಐ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್

ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿ ಟಚ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ 6 ಐ ಲುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸ್ಮೋಕಿ ನ್ಯೂಡ್ ಐ ಮೇಕಪ್

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀನಾ ಸ್ಮೋಕಿ ನ್ಯೂಡ್ ಐ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಶಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಿ.

ಸ್ಮೋಕಿ ಕೋಲ್ ರಿಮ್ಡ್ ಐ ಲುಕ್

ನಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಜೊತೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆಳ ನೀಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕಾಜಲ್ ಜೊತೆ ಐ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್

ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಐ

ಬೆಬೋ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಹಚ್ಚಿ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನರ್‌ನಿಂದ ವಿಂಗ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಲುಕ್

ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕರೀನಾ ವಾಟರ್‌ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಮಡ್ಜ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಅರ್ಥಿ ಐ ಮೇಕಪ್

ನ್ಯೂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕರೀನಾ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್-ಟೆರಾಕೋಟಾ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

